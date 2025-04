Landim: Escândalos do INSS e dos respiradores chocam pela desfaçatez

No caso do INSS, roubou-se R$ 50, R$ 60, R$ 70, do aposentado; daquele que recebe o mínimo para sobreviver depois de ter trabalhado uma vida inteira. No caso dos respiradores, era um dinheiro que seria destinado às pessoas que estavam morrendo sem ar na [pandemia de] covid-19. Será que é tão difícil nos lembrarmos disso?

Eram recursos destinados para tentar achar pelo mundo inteiro respiradores e equipamentos para quem estava com falta de ar e morrendo nos hospitais. É desse tipo de desvio que estamos falando: daquele que está absolutamente vulnerável. É a desfaçatez de conseguir usar esse dinheiro para a corrupção. Raquel Landim, colunista do UOL

Landim ressaltou que o caso dos desvios na compra de respiradores já era conhecido, mas não recebeu o devido tratamento na época.

Essa história dos respiradores não é nova e apareceu várias vezes na CPI da Covid-19. Na época, ela foi bradada pelos bolsonaristas para justificar o negacionismo de Jair Bolsonaro, não querer comprar vacina e desdenhar da doença, da utilização de máscaras ou de qualquer outro método que ajudasse as pessoas a sobreviverem.

Sempre havia alguém para citar essa história dos respiradores. Nós estávamos tão perdidos naquela confusão toda e no negacionismo tão intenso de Bolsonaro que estava difícil olhar para esse crime. Tomara que agora, com mais calma, consigamos realmente ir fundo nessa investigação e colocar na cadeia quem desviou dinheiro de quem estava morrendo sem ar. Raquel Landim, colunista do UOL

