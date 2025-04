Aliados pressionam Lula por demissão de Lupi; PDT ameaça deixar governo

Lupi foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em 2023. Atas de reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social mostram que o primeiro aviso foi feito em 12 junho, mas a primeira medida do INSS só foi tomada em março de 2024, quase um ano depois.

Ministro tem dito que tomou as providências necessárias. À Folha de S. Paulo, ele afirmou no final de semana que tinha "muita safadeza", mas que "não foi omisso". Lupi, porém, foi responsável pela indicação do presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, que foi demitido por Lula assim que o escândalo estourou na semana passada.

Aliados avaliam que, quanto antes estancar a sangria, melhor para Lula À medida que o ministro se mantém no cargo, mais munição o governo dá à oposição, em um momento de fragilidade, com alta impopularidade de Lula.

PDT ameaça desembarque

Partido de Lupi se diz inflexível. A bancada do PDT na Câmara afirma que, se Lupi for demitido, a legenda não deve indicar outro nome e é provável que desembarque do governo Lula, o que teria um peso simbólico. A sigla conta com 17 deputados e três senadores.

O PDT não esconde a insatisfação com Lula. A bancada na Câmara se diz que o descontentamento com o governo "não é de hoje" e que, se perder o único ministro que tem na Esplanada, não tem motivo para seguir no governo. Para parlamentares, o governo está "fritando" o ministro. Sem um posicionamento público de Lula, Lupi estaria exposto, com especulações sobre sua demissão e envolvimento, o que para eles é uma sinalização de que a gestão "não se importa com o PDT".