O que aconteceu com os envolvidos no escândalo de impeachment de Collor?

O empresário Pedro Collor de Mello, irmão do presidente Fernando Collor de Mello, é cercado por jornalistas em São Paulo, em maio de 1992 Imagem: Paulo Giandalia/Folhapress - 21.05.1992

O empresário que comandava a Organização Arnon de Mello, um dos maiores grupos de mídia do Nordeste, escreveu um livro após a denúncia para a Veja, "Passando a limpo - A trajetória de um farsante", ainda em 1992. Na obra, ele detalhava como Fernando e PC Farias criavam sociedades informais em esquemas de propinas, além de terem planejado criar um grupo de mídia paralelo que concorreria com os negócios da família.

Ele ainda conta bastidores do comportamento do irmão, como suposto consumo de álcool e drogas. Pedro Collor morreu de câncer dois anos depois. Ele teve um melanoma que se espalhou para o cérebro.

Thereza Collor

Fernando Lyra Collor, filho de Pedro Collor, com a mãe, Thereza e o tio Fernando Collor antes de ato em Maceió Imagem: Reprodução

Conhecida como a "musa do impeachment", a então esposa de Pedro Collor teria sido um dos motivos da crise entre os irmãos. Na entrevista à Veja, Pedro sugere que Fernando se interessava pela cunhada e tentou aproveitar de um momento de crise no casamento dos dois em 1987 para se aproximar dela, chegando a avisar Pedro de que ela iria pedir a separação. Ele ainda afirmou que podia provar isso, já que havia registros telefônicos do palácio do governo de Alagoas com ligações do então governador Collor para Thereza, que estava em Paris.