Pesquisa traz Bolsonaro numericamente à frente e em empate técnico com Lula

2,8% afirmaram não saber em quem votariam. Além disso, 1,6% dos entrevistados declarou voto nulo e 1,3% informou que votaria em outros candidatos que disputaram a presidência em 2022.

Apesar de aparecer em primeiro, Bolsonaro está inelegível. A condição foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral em junho do ano retrasado e vale até 2028.

Inelegibilidade do ex-presidente se deve a ataques sem provas à credibilidade do sistema eleitoral. Os ataques que levaram à condenação aconteceram durante uma reunião do presidente com embaixadores em julho de 2022.

'Não existe plano B, Lula é o candidato em 2026', diz líder do PT na Câmara. "É ele o nosso candidato", disse Guimarães. As declarações foram dadas durante entrevista do deputado à rede de TV ANC, do Ceará, em meados de abril.

Pesquisa testou outras cenários possíveis

Lula vence nos outros cenários testados em que aparece. Contra Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente marcou 42,8% — contra 34,3% do governador de São Paulo. Ronaldo Caiado (4,3%), Ciro (2,7%), Ratinho Jr. (2,7%), Pablo Marçal (2%), Eduardo Leite (1,6%), Romeu Zema (1,6%) e Tebet (0,1%) completam a lista.