PF pede mais 60 dias para concluir inquérito sobre Silvio Almeida

O ex-ministro sempre negou as acusações de assédio sexual. Ele foi demitido do governo em setembro de 2024 após as acusações. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, depôs sobre o caso em outubro do ano passado, e outras vítimas também já prestaram depoimento. Devido à sensibilidade do caso, a investigação tramita sob sigilo, com as identidades das vítimas preservadas.

"Estão me chamando de estuprador", disse Silvio Almeida à delegada responsável pelo caso. "O papel desempenhado pela [ONG] Me Too Brasil é fundamental para criar esse perfil público que faz com que algumas pessoas estejam me chamando de estuprador", diz Almeida. O depoimento durou duas horas.

Relatos de vítimas até o momento são considerados "robustos". Fontes ligadas à investigação apontam que os elementos colhidos pela PF são bem detalhados e suficientes para embasar uma denúncia contra o ex-ministro por importunação sexual. A análise caberá à PGR, depois do relatório final.