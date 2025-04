STF retoma julgamento de prisão de Collor com votação em plenário virtual

O julgamento sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor, 75, será retomado hoje em sessão virtual do STF (Supremo Tribunal Federal), após o ministro Gilmar Mendes desistir de levar o caso para o plenário físico.

O que aconteceu

O placar atual é de 6 a 0 para manter a prisão de Collor. Na sexta-feira, a Corte formou maioria com os votos de Alexandre de Moraes —relator do caso, que determinou a prisão do ex-presidente no dia 24—, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Dias Toffoli. O julgamento será reiniciado às 11h —o prazo de término é às 23h59.

Faltam os votos de 4 ministros —Cristiano Zanin se declarou impedido de participar. Votam hoje Gilmar Mendes, Luiz Fux Nunes Marques e André Mendonça —não há ordem prevista na votação do plenário virtual.