TSE intima Bolsonaro a pagar multa por propaganda eleitoral antecipada

É a segunda notificação que Bolsonaro recebe durante a internação. Em 23 de abril, uma oficiala de Justiça foi ao hospital DF Star, em Brasília, para intimar Bolsonaro sobre o início da ação penal no STF que o acusa de tentativa de golpe de Estado. A intimação do TSE ocorreu no mesmo dia, mas de forma eletrônica.

Bolsonaro está internado no DF Star há duas semanas, após uma cirurgia no intestino. Segundo o último boletim médico, ele segue na UTI, sem previsão de alta, mas com quadro clínico estável.