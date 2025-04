Bolsonaro indica Tarcísio e ex-ministros como testemunhas em ação no STF

Réu por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ex-ministros como testemunhas de defesa no processo no STF.

O que aconteceu

Bolsonaro enviou ontem ao Supremo a defesa prévia do processo. Na semana passada, ele foi intimado dentro da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star em Brasília, onde se recupera de uma cirurgia no intestino.

Além do governador paulista, Bolsonaro indicou ex-ministros do seu governo como testemunhas. Foi o caso do ex-ministro da Saúde e hoje deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), do ex-ministro da Casa Civil Ciro Nogueira (PP-PI), do senador Rogério Marinho (PL-RN) e do ex-vice presidente e atual senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).