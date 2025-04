Kotscho: Fisionomia de Lupi é confissão de culpa em escândalo do INSS

O crime de prevaricação citado pela colunista do UOL está previsto no artigo 319 do Código Penal. Ele ocorre quando funcionários públicos dificultam, deixam de praticar ou atrasam obrigações de seus cargos para satisfazer interesses ou sentimentos pessoais.

Josias: Acordo para redução de penas do 8/1 é xeque-mate em Bolsonaro

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o acordo que está sendo costurado entre o governo Lula e líderes da Câmara e do Senado para aprovação do novo projeto que reduz penas de condenados pelo 8 de Janeiro é um xeque-mate em Bolsonaro.

Esse acordo, [o Congresso] aplica algo muito parecido como um xeque-mate no Bolsonaro. Pelo acordo, o Congresso aprova um projeto para reduzir as penas leoninas dos condenados de 8 de Janeiro, sem atenuar as prováveis punições que serão impostas pelo Supremo a Bolsonaro e os seus altos cúmplices do golpe.

Então, se tudo ocorrer como foi planejado, alguns dos 'peixes pequenos' podem ser libertados, outros podem ser beneficiados com a troca da tranca por uma prisão domiciliar. E, com isso, o PL da Anistia, empinado pelo Bolsonaro em causa lógica, perderia o sentido e a falange bolsonarista no legislativo seria constrangida a aprovar. Josias de Souza, colunista do UOL

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negociam com o STF (Supremo Tribunal Federal), nos bastidores, uma lei para diminuir as penas de parte dos condenados por atos golpistas, aumentando a punição para lideranças, conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo. O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estaria negociando a redação do texto.