Andreza: Lula precisa cobrar Lupi sobre possível prevaricação no INSS

Esse acordo, [o Congresso] aplica algo muito parecido como um xeque-mate no Bolsonaro. Pelo acordo, o Congresso aprova um projeto para reduzir as penas leoninas dos condenados de 8 de Janeiro, sem atenuar as prováveis punições que serão impostas pelo Supremo a Bolsonaro e os seus altos cúmplices do golpe.

Então, se tudo ocorrer como foi planejado, alguns dos 'peixes pequenos' podem ser libertados, outros podem ser beneficiados com a troca da tranca por uma prisão domiciliar. E, com isso, o PL da Anistia, empinado pelo Bolsonaro em causa lógica, perderia o sentido e a falange bolsonarista no legislativo seria constrangida a aprovar. Josias de Souza, colunista do UOL

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negociam com o STF (Supremo Tribunal Federal), nos bastidores, uma lei para diminuir as penas de parte dos condenados por atos golpistas, aumentando a punição para lideranças, conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo. O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estaria negociando a redação do texto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estaria nessa lista de "cabeças" sugerido por Wagner: ele é suspeito de conspirar, organizar e estimular apoiadores a invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes no dia 8 de Janeiro de 2023, após a vitória nas eleições do presidente Lula (PT). Ele nega ter cometido crimes. Em março, os magistrados da Primeira Turma do STF o tornaram réu na ação movida contra ele.

Jaques Wagner: Novo projeto para redução de penas do 8/1 isolará 'cabeças'

O senador Jaques Wagner (PT-BA), líder da bancada do governo no Senado, disse que o novo projeto que prevê a redução de penas para condenados pelo 8 de Janeiro deve isolar os "cabeças do golpe" que ainda insistem na votação do PL da Anistia. A declaração ocorreu durante entrevista ao UOL News.