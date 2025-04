Com apoio de 150 entidades, Erika Hilton leva caso de transfobia à ONU

Pedido de medida cautelar foi enviado à Comissão Interamericana. Grupo solicita correção imediata no visto da deputada e reconhecimento de sua identidade de gênero, com base na Constituição brasileira e normas internacionais. "É necessário salvaguardar o direito à identidade e à integridade física da Deputada Federal Erika Hilton ao ingressar nos Estados Unidos, como parlamentar em missão diplomática", argumentam os apoiadores da parlamentar, no documento.

Denúncia se baseia em mudança arbitrária de dados por parte do governo americano. Documento protocolado afirma que os EUA violaram direitos humanos ao desconsiderar documentos oficiais brasileiros e aplicar a Ordem Executiva 14168, assinada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Caso de transfobia ocorreu durante viagem oficial para palestras em universidades. Erika foi convidada a palestrar em duas universidades norte-americanas, Harvard e MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, do inglês Massachusetts Institute of Technology), e teve o visto diplomático emitido, no dia 16 de abril, com marcação de sexo "masculino", contrariando sua identidade de gênero e documentos brasileiros.

Ordem Executiva de Trump restringe identidade de gênero em documentos federais. Norma assinada em janeiro de 2025 define "sexo" exclusivamente por critérios biológicos, desconsiderando identidade de gênero. Apoiadores de Erika Hilton alegam que, quando o país começou a alterar a identificação de parlamentares em missão diplomática os EUA, escolheram desrespeitar acordos multilaterais e convenções sobre imunidades parlamentares.

Ato pode abrir precedente internacional. Parlamentares e ativistas alertam que a medida atinge não somente Erika, mas qualquer pessoa trans em missão oficial que precise passar por controle imigratório nos EUA.

Presidente Lula já se posicionou sobre o caso. Lula (PT) afirmou que vai cobrar os Estados Unidos pela mudança de gênero no novo visto da deputada. "Erika, o que aconteceu com você, na minha opinião, é abominável", disse Lula à deputada. "Tem que ter uma nota mostrando a inconformidade do Brasil com a ingerência de uma embaixada no passaporte de uma brasileira."