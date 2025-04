Comissão rejeita recurso, e cassação de Glauber será votada em plenário

A votação será nominal, ou seja, será identificado como cada parlamentar votou. Outro fator a ressaltar é que as abstenções beneficiam Glauber. Cada ausência significa um deputado a menos para chegar nos 257 votos.

Não há data para votação. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), se comprometeu a levar o caso ao plenário somente depois de 60 dias —o prazo se completa em 27 de julho.

A análise de hoje não tinha a ver com o "mérito" do processo. Isso significa que não houve avaliação sobre existirem ou não razões para cassar Glauber. Os deputados verificaram apenas se o processo no Conselho de Ética respeitou ou não as regras. O relatório de Alex Manente (Cidadania-SP) foi que o processo foi legal. Esse foi o texto que foi aprovado pela maioria, levando o caso a seguir para votação em plenário.

Glauber corre risco de cassação porque agrediu um integrante do MBL. Ele retirou o militante aos empurrões de dentro do prédio da Câmara e deu um chute nele. A atitude foi gravada e foi oferecida uma representação ao Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar.

Motta concedeu prazo de 60 dias para Glauber tentar permanecer na Câmara Imagem: Reprodução/ACSP

Últimas cartadas

Deputado está otimista. Ele disse ver uma "modificação do cenário inicial que era uma cassação sumária". "O clima social é amplamente majoritário. As pessoas entendem como uma perseguição [ao deputado]."