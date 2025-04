Defesa de Bolsonaro reclama ao STF de intimação em UTI e lista testemunhas

Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentaram ontem ao STF (Supremo Tribunal Federal) a defesa prévia na ação penal que ele responde por tentativa de golpe de Estado. Eles afirmam que a intimação dele na UTI contrariou o Código Penal e as recomendações médicas e também solicitam que sejam intimadas oficialmente as 15 testemunhas pedidas pela defesa.

O que aconteceu

Defesa prévia faz parte desta etapa da ação penal. A manifestação, com 20 páginas, serve para advogados apresentarem seus argumentos, solicitarem produção de provas ou perícias e também indicarem as testemunhas que querem que o STF ouça ao longo da ação penal.

Advogados reclamam de jeito que foi feita a intimação. No documento enviado ontem, a defesa afirma que a intimação em uma sala de UTI no hospital DF Star, onde ele está internado, contrariou o que é previsto na legislação e não considerou os alertas feitos pela equipe médica no local.