Fraude no INSS tem extensão desconhecida, diz advogado: 'Estamos míopes'

Há um ponto complicado para o governo. Na lista de organizações investigadas, há associações que não têm força política, mas também federações que muitas vezes não foram responsáveis por uma decisão da cúpula, mas por conta do comportamento picareta de sindicatos de sua base. São confederações importantes para o governo.

Quando há uma situação na qual se perpetuaram esses descontos, que ajudavam no financiamento de determinados sindicatos, a pergunta é: a manutenção desses descontos aconteceu por incompetência do governo ou uma parte dele sabia disso e deixou rolar para financiar determinados grupos? Se isso aconteceu, quem sabia disso? O Palácio do Planalto fez ou não vistas grossas para não prejudicar certos grupos sindicais?

Enquanto o governo se nega a dar uma resposta política para a questão, ela sai do colo do [Carlos] Lupi [ministro da Previdência] e entra no do presidente da República. Neste momento, o governo se sente mais à vontade de postergar. Houve a morte do papa Francisco e as atenções de parte significativa da mídia brasileira estão em cima do funeral e na escolha do sucessor.

O governo ganhou um respiro, mas isso é falso. A investigação está só começando e vai para depois do conclave. Se Lula não tiver uma resposta política, com relação à responsabilização, e uma econômica, de quando o dinheiro será devolvido aos trabalhadores, essa conta vai pesar. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

