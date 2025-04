Kotscho: Glauber enfrenta 'tratoraço' de Lira em ação por perda de mandato

A situação está difícil para o Glauber porque... você chega no aeroporto de Brasília e vê um outdoor gigante do Glauber atacando o Arthur Lira, dizendo que é o Lira quem está querendo cassar o mandato dele. O Glauber não construiu pontes, porque, na política, é assim que você consegue resolver as coisas. Certo ou errado, é assim que eles conseguem. E o Glauber já deixou claro que não vai fazer esse jogo. Andreza Matais, colunista do UOL

Acordo firmado com Motta

No dia 9 de abril, Glauber iniciou a greve de fome e permaneceu acampado em sinal de protesto após a aprovação do relatório que defendeu sua perda de mandato. Foram 13 votos pela cassação e cinco contra.

No dia 17, o parlamentar suspendeu o ato depois de firmar acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos- PB), que se comprometeu a levar o caso ao plenário somente depois de 60 dias —o prazo se completa em 27 de julho.

