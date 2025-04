Josias: Acordo para redução de penas do 8/1 é xeque-mate em Bolsonaro

O acordo que está sendo costurado entre o governo Lula (PT) e líderes da Câmara e do Senado para aprovação do novo projeto que reduz penas de condenados pelo 8 de Janeiro é um xeque-mate no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), avaliou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

Eu enxergo nesse acordo [para a aprovação do projeto] um xeque-mate no Bolsonaro . Josias de Souza, colunista do UOL

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negociam com o STF (Supremo Tribunal Federal), nos bastidores, uma lei para diminuir as penas de parte dos condenados por atos golpistas, aumentando a punição para lideranças, conforme revelou o jornal Folha de S.Paulo. O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) estaria negociando a redação do texto.