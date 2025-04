'A gente acerta e erra', diz Lupi sobre nomeação de ex-chefe do INSS

Lupi sob pressão

A investigação custou o cargo do presidente do INSS. Alessandro Stefanutto pediu demissão após ordem do presidente Lula (PT).

Lupi é ouvido na Câmara sobre desvios bilionários no INSS Imagem: Felipe Pereira/UOL

O ministro está com o cargo em risco. Lula tem recebido recomendações para demitir Lupi, de acordo com apuração do UOL.

Integrantes do governo avaliam que a situação é insustentável. Aliados argumentam que o suposto desvio bilionário em vencimentos de aposentados e pensionistas pode se tornar a maior crise do governo. A permanência do ministro pioraria a situação.

Além disso, as explicações de Lupi não foram suficientes para estancar a crise. Os descontos começaram em 2019 e cresceram de maneira substancial a partir de 2023, quando ele assumiu o cargo. Ainda assim, houve demora em tomar providências.