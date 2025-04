Moraes pede que defesa de Collor explique ausência de exames de Parkinson

O ministro do STF Alexandre de Moraes pediu hoje que os advogados do ex-presidente Fernando Collor expliquem a falta de exames relacionados ao diagnóstico de Parkinson do ex-presidente.

O que aconteceu

Moraes deu novas 48 horas para que a defesa apresente íntegra dos exames de Collor, inclusive os de imagem. O ministro quer analisar os documentos para decidir sobre o pedido de prisão domiciliar para o ex-presidente feito pelos advogados.

Ministro deu ontem 48 horas para que os advogados comprovassem que o ex-presidente tem Parkinson, bipolaridade e apneia do sono grave. Os diagnósticos foram usados pela defesa para justificar o pedido de prisão domiciliar humanitária de Collor. Os documentos médicos foram apresentados, mas Moraes pediu hoje a íntegra dos exames como complemento ao anexado pela equipe jurídica do ex-presidente.