PF conclui que homem que jogou bombas no STF agiu sozinho por 'extremismo'

Episódio inédito levou o STF a retomar medidas mais duras de segurança. Em janeiro do ano passado, o tribunal havia retirado as grades de segurança colocadas após os ataques golpistas do 8 de Janeiro. Após o atentado em novembro, as grades voltaram, e a Corte ampliou o efetivo de segurança no tribunal.

O autor do ataque morreu após explodir artefato na própria cabeça. Francisco Wanderley Luiz chegou caminhando à praça dos Três Poderes com explosivos caseiros, detonou parte deles em seu automóvel, estacionado próximo a um dos anexos da Câmara, e atirou artefatos em direção ao Supremo. O edifício do tribunal, porém, não chegou a ser danificado.