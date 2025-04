Deputados de direita propõem proibir vermelho na camisa da seleção

A possível camisa vermelha do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 fez com que, até agora, quatro projetos de lei contra o uso da cor fossem protocolados na Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

Propostas que obrigam a seleção a usar apenas as cores verde, amarelo, azul ou branco foram protocoladas hoje por deputados do PL e MDB. Carlos Jordy (PL-RJ), Coronel Meira (PL-PE), Otoni de Paula (MDB-RJ) e Zé Trovão (PL-SC) são os autores dos projetos.

Deputados falam em respeito às cores do Brasil e aos valores nacionais. "É imperioso, portanto, assegurar que a imagem do Brasil, interna e externamente, seja fiel aos símbolos que nos representam enquanto nação soberana, respeitando nossas tradições e promovendo um sentimento de unidade e de respeito aos valores nacionais.", disse Otoni na justificativa do projeto.