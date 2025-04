Tarcísio diz que não venderá fazenda com banco de café em Campinas (SP)

Decisão de Tarcísio reflete "força da mobilização", diz cientista. "Todas as fazendas experimentais têm enorme importância para a ciência e para o meio ambiente, não podem ser rifadas, porque pertencem ao povo de São Paulo e não a governos", afirmou Helena Lutgens, presidente da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo.

Governador não descartou a venda de outras propriedades do estado. Segundo ele, "achar que o Estado vai fazer a gestão de um patrimônio imobiliário gigantesco" é algo que "não faz sentido", e a venda de imóveis considerados hoje ociosos pode render receita superior a R$ 1 milhão. "A gente não pode ficar agarrado em patrimônio", disse ele.

Pedágios: 'Vamos dar o passo para trás'

"O que foi colocado de argumento fez muito sentido, e a gente reviu", disse Tarcísio sobre mudança nos pedágios no estado. Em meados de abril, o governador voltou atrás na decisão de aumentar o número de pórticos do sistema de pedágios free flow, no qual não há cancelas nem interrupção do fluxo. O aumento vinha sendo alvo de críticas por parte de prefeitos do interior e deputados estaduais.

O governador disse que queixas em relação à medida não apareceram em consulta pública sobre o tema. "Se essas questões tivessem aparecido com mais força lá atrás, na consulta também, teriam tido um encaminhamento diferente", disse ele.

Tarcísio negou que ida ao Agrishow tenha relação com pretensões eleitorais no ano que vem. Nos bastidores, o governador é apontado como favorito caso dispute a reeleição e até como possível presidenciável no lugar de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Além dele, os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas, Ratinho Junior (PSD), do Paraná, e Ronaldo Caiado (União), de Goiás estiveram no evento —os três também são apontados como possíveis candidatos em 2026.