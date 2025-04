'Careca do INSS' doou R$ 1 à campanha de Bolsonaro em 2022

O empresário acusado de envolvimento no esquema de descontos ilegais de aposentadoria, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "careca do INSS, doou R$ 1 para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022.

O que aconteceu

O nome e o CPF de Antônio Carlos Camilo Antunes constam no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) como doador da campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2022. A doação foi feita no dia 12 de setembro de 2022, segundo o tribunal. O número do CPF é o mesmo que aparece nos documentos oficiais das investigações contra ele, como é o caso do escândalo do INSS.

Antunes ficou conhecido como "careca do INSS". Ele foi um dos alvos da operação Sem Desconto, deflagrada na última quarta-feira para combater descontos irregulares em benefícios de beneficiários. Segundo a investigação, o papel dele era conseguir dados de pensionistas com os quais as associações faziam descontos nas folhas de pagamento de forma fraudulenta.