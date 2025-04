Líder do PT no Senado defende afastamento de Carlos Lupi: 'É cabível'

Após revelação de fraude bilionária no dinheiro de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o senador Rogério Carvalho, líder do PT no Senado, defendeu o afastamento do ministro da Previdência, Carlos Lupi, para evitar que a crise avance para o governo Lula (PT). A fala do parlamentar foi feita durante entrevista no UOL News, do Canal UOL.

É interessante se o PDT [partido de Lupi] pudesse fazer uma avaliação e ver qual é a melhor forma de não deixar que este problema do INSS avance para o Ministério da Previdência e avance para o governo. Se isso significar um afastamento dele, fruto de uma discussão, eu acho que é cabível. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado

Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.