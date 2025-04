Investigada em fraude no INSS fez 33 viagens em 11 meses, diz PF

A investigação da Polícia Federal sobre a fraude no INSS indica que a presidente de duas associações —e apontada como participante do esquema— fez 33 viagens no último ano, algumas delas para o exterior.

O que aconteceu

PF aponta 33 viagens entre janeiro e novembro de 2024. Cecilia Rodrigues Mota esteve em destinos como Dubai, Paris e Lisboa e teria viajado com pessoas ligadas ao esquema. O número de deslocamento é considerado atípico porque em 2023 ela fez apenas oito viagens. Seis acompanhantes de Cecilia nas viagens de 2024 foram identificados pela PF como supostos beneficiários do esquema. São eles: