Lula nomeia novo presidente do INSS

O presidente Lula (PT) nomeou hoje para a presidência do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) o procurador federal Gilberto Waller Júnior.

O que aconteceu

Waller substitui Alessandro Stefanutto, que foi afastado do cargo pela Justiça e depois pediu demissão. Ele é suspeito de liberar descontos indevidos em benefícios de aposentados, de acordo com investigações da Polícia Federal. A fraude, que teria gerado prejuízo de R$ 6,3 bilhões, começou em 2019, na gestão de Jair Bolsonaro, e foi até o governo atual, do presidente Lula.

A nomeação de Waller será publicada em edição extra do Diário Oficial ainda hoje. Ele ingressou no INSS em 1988, como procurador. Também já ocupou os cargos de corregedor-geral e subprocurador-geral do instituto entre 2007 e 2008.