Sakamoto: Lula sabe que crise do INSS pode cair em seu colo em 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está consciente das consequências do desvio bilionário ocorrido no dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), avaliou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL.

O governo não quer perder o aliado, mas, ao mesmo tempo, sabe que é um B.O. do tamanho do mundo e que o que está caindo no colo do Lupi, pode cair no colo do Lula eleitoralmente em 2026, se as coisas não forem resolvidas. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.