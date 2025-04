Presidente do MDB diz que sigla estuda federação com PSD ou Republicanos

As conversas do MDB com os partidos estão em fase inicial. No início do ano, a sigla chegou a discutir uma possível fusão com o PSDB. No entanto, os tucanos aprovaram ontem dar início ao processo de fusão com o Podemos. A reportagem tentou contato com o Republicanos e o PSD e aguarda um retorno.

Recente federação do União Brasil com Progressistas pressiona MDB. A bancada da nova UP (União Progressista) se tornou a maior da Câmara, com 109 deputados —o PL, que liderava em número de parlamentares, ficou em segundo lugar, com 91 deputados. Há o entendimento que a UP pode atrair candidatos mais fortes em 2026, além de abocanhar um valor alto no fundo partidário.

Partidos de esquerda também têm federações registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A aliança do PT, PCdoB e PV, chamada "Brasil da Esperança", é uma delas. O PSOL por sua vez mantém uma federação com a Rede.