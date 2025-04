Ministros contrários à prisão de Collor abrem brecha à defesa de Bolsonaro

Caso Collor pode representar reinterpretação no regimento que beneficia diretamente Bolsonaro, aponta Davi Tangerino, advogado criminalista e professor de Direito Penal na Uerj. "O regimento interno não fala de [embargo] infringente para decisão de turma porque em 2023 [ano em que ocorreu a condenação de Collor] só havia ação penal do Pleno", afirma.

Artigo do regimento interno do STF diz que cabem embargos à decisão não unânime do Plenário ou da turma. No plenário, segundo o regramento, cabem recursos se houver quatro votos divergentes. Segundo Scandelari, os embargos infringentes são cabíveis somente quando há condenação e quando os votos divergentes foram pela absolvição completa —e não divergirem apenas com o pedido de revisão de pena.

O regimento da Corte não especifica o número de votos divergentes nas turmas, explicam os advogados. Isso abriria brecha para a defesa de Bolsonaro tentar, caso seja condenado, pedir os embargos infringentes. "Entende-se que no universo de 11 ministros, uma ou duas divergências não justificam reavaliar a matéria. Mas num universo menor, como o de turma, isso seria cabível", afirma Rogério Taffarello, sócio do escritório Mattos Filho e professor da FGV-SP.

"Para advogados de defesa é dever entrar com embargos divergentes", diz Taffarello. Segundo o advogado, isso faz com que a argumentação dos ministros possa ser usada pela defesa do ex-presidente. "Não está pacificada na visão do Supremo se o cabimento dos embargos divergentes deve ser somente para divergência na revisão das penas ou se na procedência da ação penal."

Será natural que ministros do STF façam uso dos argumentos dos ministros no julgamento de Bolsonaro em caso de condenação, afirma Taffarello. Ele lembra que o desfecho do caso não chega a abrir precedente porque no julgamento de Collor os votos que decidiram pela manutenção da prisão foram majoritários. "Mas os argumentos são válidos", diz.

Divergência na Corte

Collor foi condenado em maio de 2023 a oito anos e dez meses de prisão. A acusação é de que ele havia recebido R$ 20 milhões em propina entre 2010 e 2014 para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de bases de distribuição de combustíveis.