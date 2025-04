Senadora que deu voz de prisão ganhou fama em debate com 'candidato padre'

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) deu voz de prisão ao empresário Daniel Pardim Tavares Lima durante sessão da CPI das Bets na última terça, transmitida na TV Senado.

Relatora da comissão, Soraya foi eleita surfando a onda bolsonarista em 2018, mas ao longo dos anos se afastou do ex-presidente, adotou posições independentes e passou a protagonizar embates diretos com aliados do antigo grupo político — especialmente quando o assunto envolve machismo, direitos das mulheres ou investigações parlamentares.

O que aconteceu

Empresário foi preso em flagrante por falso testemunho. Daniel Pardim negou conhecer a advogada Adélia de Jesus Soares, o que foi considerado mentira pelos senadores.