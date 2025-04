Quem é o 'careca do INSS', apontado pela PF como intermediário de fraudes

Investigações da Polícia Federal apontam o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes como figura central nas fraudes em aposentadorias e pensões. Conhecido como "Careca do INSS", ele recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários para servidores do órgão suspeitos de participação nos crimes.

O que aconteceu

PF aponta Antunes como "epicentro da corrupção ativa" e lobista profundamente ligado ao esquema. O empresário foi um dos alvos da operação Sem Desconto, deflagrada na última quarta-feira para combater descontos irregulares nos benefícios de beneficiários. Segundo a investigação, o papel dele era conseguir dados de pensionistas com os quais as associações faziam descontos nas folhas de pagamento de forma fraudulenta.

Investigações mostram que "careca do INSS" era intermediário financeiro das entidades associativas. Ele recebia o dinheiro das organizações e fazia os repasses, muitas vezes no mesmo dia do recebimento, a servidores suspeitos de envolvimento no esquema. Antunes mantinha um baixo saldo na conta, o que indica "possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores", segundo a PF.