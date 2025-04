Oposição tenta livrar Bolsonaro de processo no STF com manobra na Câmara

Deputados bolsonaristas defenderam hoje na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) uma manobra para encerrar o processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) responde no Supremo por tentativa de golpe. O STF avisou que a argumentação da oposição é ilegal.

O que aconteceu

Ramagem é réu no mesmo processo que Jair Bolsonaro (PL). Ele é acusado de fazer parte do "núcleo crucial" da tentativa de intervenção militar para tentar mantê-lo no poder. O parlamentar dirigiu a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) e teria usado a estrutura da instituição para desacreditar o sistema eleitoral.

O PL, partido de Ramagem, diz que o deputado não poderia ser investigado. Ele argumenta que a Constituição permite ao Congresso interromper um inquérito contra um de seus integrantes. A justificativa é que a partir da diplomação, em 19 de dezembro de 2022, Ramagem é beneficiário desta regra.