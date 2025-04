Aliados criticam, mas Nunes nega mal-estar com decisões de vice-prefeito

A informação da exoneração dos servidores, entretanto, não foi repassada para Nunes. À Folha de S. Paulo, o próprio vice-prefeito afirmou que "não quis atrapalhar" a viagem do emedebista. Mello Araújo disse ao jornal que as demissões ocorreram "a bem do serviço público".

O ex-comandante da Rota foi indicado por Jair Bolsonaro (PL) para ser vice de Nunes. Mello Araújo é visto como uma pessoa de confiança e leal pelo ex-presidente. Foi no governo de Bolsonaro que ele comandou a Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) e pediu exoneração do cargo com a vitória de Lula, em 2022.

Na companhia, Mello Araújo tentou expulsar o sindicato da categoria. A gestão dele foi acusada pelo sindicato de militarizar a Ceagesp e promover abusos e intimidações contra servidores. O vice-prefeito nega as acusações, afirma que colocou ordem no local e acabou com a corrupção.