Tales: PT trabalha para convencer PDT a solucionar problema com Lupi

O PT está trabalhando para convencer o PDT a solucionar o problema. Para a direção do PT, quanto mais tempo passar, mais desgaste será para o ministro, para o próprio PDT e para o governo. Nessa situação, não é bom para ninguém deixar o tempo passar.

Lupi pode não ter roubado e se envolvido pessoalmente [no desvio do INSS], mas no mínimo errou. Foi incompetente. Por si só, isso já é motivo para o afastamento. Tales Faria, colunista do UOL

Tales revelou que o PDT não se mostrou disposto a resolver a questão, criando um impasse para o governo Lula.

Como o PDT solucionaria isso? Bastaria indicar um substituto. Pode-se até aproveitar para resolver vários problemas do governo junto com a reforma ministerial e o Congresso.

Seria uma possibilidade, mas ainda depende de o PDT tomar uma atitude. O partido, porém, não está disposto. As pessoas com quem eu conversei do PDT dizem o seguinte: 'tirar o presidente do partido nos dá um motivo para sairmos do governo'. Não acredito muito nisso, embora seja o que eles dizem.