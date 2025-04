'Branca, bonita e rica': quem é a vereadora de SP acusada de racismo

Nas eleições municipais de 2020, Cristina se candidatou a vereadora na cidade de São Paulo. Na ocasião, ela foi eleita com pouco mais de 18 mil votos. Em 2024, Cristina foi reeleita com quase 57 mil votos. Ao longo dos dois mandatos, Cristina teve uma série de leis de sua autoria aprovadas pela Câmara.

Em 2021, Cristina se envolveu em um episódio de agressão com a então vereadora Janaína Lima, à época também filiada ao Novo. Na ocasião, as duas brigaram na Câmara e se agrediram no banheiro do Plenário. Ao ouvir os gritos, a GCM (Guarda Civil Metropolitana) teve de arrombar a porta do banheiro para apartar a briga. Em 2022, Janaína foi expulsa do partido por conta do atrito, e Cristina foi suspensa por um ano.

Atualmente, ela é líder do Partido Novo na Câmara. Segundo informações de seu gabinete, Cristina atua com foco "na educação e na modernização da administração pública".

O que aconteceu

A declaração de Cristina foi dirigida a sindicalistas que acompanhavam a votação do reajuste dos servidores municipais. Durante sua fala, Cristina repreendeu a vereadora Luana Alves e disse: "Por favor, Luana, calada. [...] Eu escutei todos vocês calados [...] Agora, quando vem uma mulher branca aqui, falar a verdade para vocês, vocês ficam todos nervosos. Porque uma mulher branca, bonita e rica incomoda muito vocês".