1.400 prefeitos, 109 deputados e ministros: o União Progressista em números

A federação Brasil da Esperança tem nove senadores, todos do PT. Além disso, conta com 81 deputados (68 do PT, sete do PCdoB e seis do PV). A federação PSOL-Rede não tem representantes no Senado e possui apenas 14 na Câmara; enquanto a PSDB-Cidadania conta com três senadores e 17 deputados federais.

Alguns partidos, como MDB e PL, possuem maior representatividade sozinhos do que as federações menores. Por exemplo, atualmente o PL tem 14 senadores e 91 deputados, enquanto o MDB tem 11 senadores e 44 deputados federais.

PSDB deve formalizar a fusão com o Podermos. A executiva nacional do partido tucano decidiu iniciar o processo de fusão com o Podemos.

Superfederação do centrão preocupa o PT. Apesar dos ministérios, há um entendimento entre os petistas que a bancada desembarque do governo Lula e apoie algum outro nome da direita nas eleições de 2026. Aliados do presidente do PP, Ciro Nogueira, dizem que ele quer se lançar a vice-presidente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com a federação teria mais força para pleitear o posto. O chefe do Executivo paulista é a esperança da direita para a disputa presidencial no lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível até 2030.

É isto, minha gente, que nós precisamos, neste momento, da classe política: entender o recado que deve ser dado, nesta hora, hoje, nessa federação dos dois grandes partidos, que transferem a todos nós a responsabilidade sobre os nossos ombros de sabermos ganhar o processo eleitoral de 2026. Esse é o desafio. Nós estamos aqui construindo o rumo para um país novo.

Ronaldo Caiado, governador de Goiás e pré-candidato à Presidência

Caiado também já se lançou como um nome para a federação. Ainda não há consenso sobre uma candidatura de direita. Em sua fala, ele afirmou: "Vamos ganhar as eleições no país e vamos subir a rampa do Palácio do Planalto".