Sem Lula, 1º de Maio terá ministros, 2 atos em SP e grito contra escala 6x1

Segundo Torres, a CUT também participará do ato geral. "A CUT tem uma tradição de muito tempo e, temos que relevar isso, ela nunca participou de atos que têm sorteios. Ela foi convidada, está participando. O Sergio Nobre [presidente da CUT] terá uma fala, os ministros Márcio Macêdo, Luiz Marinho também."

O fim da escala 6x1 deverá estar no centro da discussão. A pauta, que tomou frente no Congresso por iniciativa da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), ainda não foi inteiramente abraçada pelo PT, partido mais enraizado com pautas trabalhistas no país.

No Planalto, diz-se que esta pode ser uma oportunidade do Lula 3 se reaproximar do eleitorado trabalhador, que tem sido perdido para a direita nos últimos anos. Na reunião com as centrais nesta semana, o presidente prometeu mais empenho. Em conversas, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, tem dito que vai colocar a pauta como uma das prioridades do governo no Congresso, em tentativa consenso com a Mesa Diretora.

A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000, iniciativa do governo, também deverá ser celebrada nos atos. "É um 1º de Maio com shows, sorteios, mas vai ter muita discussão, mais uma oportunidade para falar da pauta dos trabalhadores", afirmou Torres.