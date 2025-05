CPI das Bets teve confusão: qualquer pessoa pode dar voz de prisão?

A relatora da CPI das Bets, Soraya Thronicke (Podemos-MS), pediu prisão em flagrante do empresário Daniel Pardim Tavares Lima após ele alegar não conhecer Adélia de Jesus Soares, sua sócia na empresa Peach Blossom River. Ele foi preso por falso testemunho.

Quem pode dar voz de prisão?

Segundo o artigo 301 do Código de Processo Penal brasileiro, há a previsão legal de que qualquer cidadão tem o poder de anunciar a prisão de uma pessoa que cometa flagrante delito. Nesses casos, não é necessária a presença de autoridades no momento do flagrante, bastando o "simples" anúncio.