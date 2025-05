Landim: Moraes quis se esquivar de ônus político de mandar Collor para casa

Collor negou estar doente em audiência de custódia

Ao fazer o pedido ao STF, os advogados anexaram um atestado médico informando que Collor tem doença de Parkinson, apneia do sono grave, e transtorno afetivo bipolar.

O laudo é assinado pelo médico Rogério Tuma. "O paciente necessita de uso diário de medicações, uso de CPAP [máscara contra ronco e apneia] e de visitas médicas especializadas periódicas", diz trecho do documento.

Na audiência de custódia, realizada na sexta, o juiz perguntou se ele tinha alguma doença ou fazia uso de medicamentos. Collor negou.

