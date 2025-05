Josias: Lula demorou e foi 'econômico' ao falar sobre escândalo do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demorou muito para se pronunciar e foi 'econômico' ao falar sobre o escândalo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), que revelou o desvio bilionário no dinheiro de pensionistas e aposentados, analisou hoje o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O presidente fez a primeira manifestação sobre este problema após uma semana e demorou a se manifestar. Me parece que ele foi muito econômico nas palavras. Josias de Souza, colunista do UOL

Na semana passada, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, que apura a cobrança irregular de R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 —o esquema teria começado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL) e seguiu até o governo atual, do presidente Lula.