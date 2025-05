Após uma semana em silêncio, Lula fala sobre esquema de fraudes no INSS

No Planalto, há um receio de que esta vire a maior crise deste mandato. Além da pecha de "corrupção", já martelada pela oposição, é um esquema que atinge diretamente uma parcela relevante do eleitorado de Lula: aposentados, pensionistas e o meio sindical e trabalhista.

Mostrar seriedade com o caso e restituir a verba desviada aplacariam a comoção. O problema, alertam especialistas do próprio governo, é que este não é um processo tão rápido assim e que, por ser técnico, não segue o tempo da política. O ministro Fernando Haddad (Fazenda) já deixou claro que esta quantia não virá do Orçamento.

Também há a questão do que fazer com Lupi. Interlocutores do Planalto não escondem a irritação do presidente com o ministro, companheiro há anos e já integrou outro governo de Lula. O UOL mostrou que ele, que não foi indiciado, solicitou à AGU (Advocacia-Geral da União) autorização para nomear Virgílio Antônio Filho —atualmente suspeito de receber propina-- para procurador-geral do INSS em agosto de 2023. Ao menos por ora, ele segue no cargo.

Oposição investe em CPIs

No Congresso, base governista terá de lidar com desgaste se pedidos de CPIs avançarem. A oposição atua em duas frentes.

CPI montada pela oposição está na lista de espera. Deputados contra o governo conseguiram 185 assinaturas para protocolar o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o esquema de fraudes no INSS. Eram necessários 171 apoios.