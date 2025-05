'Não trabalho com hipóteses', diz presidente do PDT sobre deixar o governo

Neto defende atuação de Lupi e cobra investigação. Ele afirma que as apurações das fraudes avançaram com a entrada de Lupi no governo. "É importante todo esse trabalho para acabar de vez com essa tentativa de acabar com o dinheiro do velho aposentado, que já tem uma média salarial muito baixa", enfatizou.

'Quem errou tem que pagar', diz ministro do Trabalho. Também presente no evento, Luiz Marinho destacou a atuação do governo nas investigações. Questionado sobre a permanência de Lupi no cargo, ele disse que a questão será determinada pela sustentabilidade da avaliação política.

Marinho afirma que definição cabe ao presidente Lula. "O ministro Lupi tem as ferramentas e uma nova gestão no INSS para tomar as decisões e fazer as correções de rota para garantir à sociedade que o INSS é uma instituição séria", disse o ministro, ao afirmar que o governo é eficaz para solucionar a questão das fraudes.

Aliados do governo não veem envolvimento de Lupi. "Não há nada que desabone o ministro", avaliou o chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo. "As apurações vão continuar e os envolvidos serão punidos, no rigor da lei", reforçou. Para o deputado federal Orlando Silva (PDT-SP), Lupi se mostra cooperativo com as apurações. "Acredito que não faz sentido, do ponto de vista político, a demissão", avalia o parlamentar.

Lupi foi alertado sobre as fraudes em 2023, mas demorou para agir. Pesa contra o ministro a revelação das atas de reuniões do Conselho Nacional da Previdência Social. Os documentos indicam que o primeiro aviso a respeito dos golpes contra aposentados e pensionistas foi feito em 12 de junho de 2023. Na ocasião, Lupi descartou discutir o assunto naquele momento.

Bancada do PDT na Câmara ameaça deixar governo. Membros da legenda descartam indicar um novo nome para o Ministério da Previdência caso Lupi seja demitido. A decisão teria um peso simbólico para o Executivo no Congresso Nacional, já que a sigla tem 17 deputados e três senadores.