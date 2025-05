Nunes Marques suspende decisão que cassou prefeito e vice de Barueri

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Kassio Nunes Marques, vice-presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), suspendeu hoje a cassação do prefeito e da vice-prefeita de Barueri (SP).

O que aconteceu

O ministro decidiu que a cassação só entrará em vigor após o TSE concluir sua análise. O afastamento da chapa de Beto Piteri (Republicanos) e Dra. Claudia (PSB) foi determinado pelo TRE-SP no dia 8 de abril, mas a defesa dos acusados entrou com um recurso.

A defesa da chapa comemorou a decisão. "Garantiu-se, assim, a manutenção dos gestores no cargo, preservando-se a normalidade administrativa no município e o resultado da soberania popular", disse Rafael Carneiro, advogado do prefeito e da vice.