Bancada ruralista pretende emparedar ministros de Lula na próxima semana

Os deputados da direita vão defender que houve omissão do governo federal. Muito mais que saber as causas da subida nos preços, será tentado caracterizar falta de ação do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

O alvo final é Lula. A estratégia da oposição é mostrar que Paulo Teixeira não respondeu à altura ao problema, atacando o ministro para desgastar o presidente da República.

O MST é outro flanco a ser explorado pelos ruralistas. O motivo vai além do interesse próprio em combater as invasões de propriedades. Existe uma leitura de que o tema prejudica a reputação do governo.

O Abril Vermelho será explorado pela direita. A data representa uma ofensiva para pressionar por reforma agrária e inclui invasões. Os deputados querem saber o que o Ministério do Desenvolvimento Agrário fez para preservar a propriedade privada.

Apuração do UOL indica que o clima é de menos animosidade com Paulo Teixeira. A oposição vai pressionar, mas sem críticas pessoais e linguagem ofensiva. Ocorre que os deputados estarão municiados de dados oficiais e argumentos políticos caso o clima esquente.