Entenda a crise no INSS que fez Lupi deixar o governo

Lupi admitiu que errou ao escolher Stefanutto. Em audiência na Câmara dos Deputados, o então ministro da Previdência afirmou que o indicado foi escolhido pela qualidade técnica, currículo e despertou empatia. "A gente acerta e erra", reconheceu Lupi.

Lupi demorou para agir

Primeiras atitudes de Lupi levaram nove meses. Atas de reuniões mostram que o ministro foi alertado em 12 de junho de 2023 sobre o esquema no INSS. No entanto, ele se recusou a abordar o assunto naquele momento. A primeira providência só foi tomada apenas em março de 2024.

Situação ficou insustentável dentro do governo. Diante dos desdobramentos, o integrantes do Executivo passaram a recomendar a demissão de Lupi. Na avaliação dos aliados, a crise pode ser ampliada e a manutenção do ministro pioraria a situação.

Presença do PDT no governo pesou na decisão. Com 17 deputados e três senadores, a bancada da sigla comandada por Lupi ameaçou desembarcar do governo e não indicar um novo nome para o ministério da Previdência caso a demissão fosse efetivada.

Como eram as fraudes

Esquema envolvia as associações de classe. As entidades cobravam um valor de aposentados e pensionistas para a realização de serviços, como assessoria jurídica ou convênios com academias e planos de saúde.