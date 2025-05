Mesa da Câmara pede suspensão de Gilvan da Federal por ofender Gleisi

A mesa diretora da Câmara pediu a suspensão do mandato do deputado Gilvan da Federal (PL-ES) por seis meses, por ofender a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

O que aconteceu

Gilvan da Federal é acusado de "condutas incompatíveis com o decoro parlamentar". Representação assinada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e por outros integrantes da mesa aponta que o parlamentar proferiu "manifestações gravemente ofensivas e difamatórias". O documento foi enviado ao Conselho de Ética da Câmara.

O deputado ofendeu a ministra durante uma reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado no dia 29 de abril. A representação também registra um "evidente abuso das prerrogativas parlamentares, o que configura comportamento incompatível com a dignidade do mandato".