Lupi foi maltratado pelo governo e deve sair do cargo, diz líder do PDT

Mário Heringer adiantou que a tendência é o PDT se tornar independente. Isto significa que não haverá compromisso em votar com o governo. Já houve discussão interna sobre o assunto e a posição que tem prevalecido é esta.

O partido não gostou da forma como Lupi foi tratado. Questionado pelo UOL, o líder do partido na Câmara usou a palavra "ruim" para descrever a forma que o governo encarou o caso do ministro - que é a principal liderança do PDT a décadas.

Um fato que chama a atenção foi Lula escolher um novo presidente do INSS sem consultar Lupi. A operação da Polícia Federal fez o nomeado por Lupi pedir demissão. Atitude do presidente em preencher o cargo sem discutir com o ministro foi considerada uma demonstração pública de falta de prestígio.

Mas Heringer não considera que o PDT devesse se envolver na escolha do sucessor no Ministério da Previdência. O deputado concorda com a nomeação de Wolney Queiroz, secretário-executivo do Ministério da Previdência, que foi veiculada nos últimos dias. O líder do partido classificou o movimento como algo "natural numa transição".

Ele acrescenta que o partido concordou com a saída de Lupi do cargo. "A bancada sempre disse que apoiaria [Lupi] na decisão que ele tomasse. E assim será", declarou Heringer.

O esquema e a omissão

Associações e entidades faziam descontos na folha de pagamento de beneficiários do INSS. Existia a obrigação de autorização por parte dos aposentados e pensionistas, mas esta premissa não estaria sendo respeitada conforme a PF.