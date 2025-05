Consentino: CPMI do INSS vai causar prejuízo ainda maior ao governo Lula

O esquema de fraude no INSS, que prejudicou milhares de aposentados, já está causando um prejuízo ao governo Lula, mas o custo será ainda maior caso uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) seja instalada no Congresso. A análise foi feita por Leandro Consentino, cientista político da Insper, na edição deste sábado (3) do UOL News com Diego Sarza.

Veja se você teve o desconto indevido na aposentadoria ou pensão

Consentino avalia que o governo tenta conter os danos do escândalo e diz que chegou a hora de "medir a temperatura da água" com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).