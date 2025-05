Damares quer anular nomeação de Wolney Queiroz como ministro da Previdência

Descontos foram suspensos até reorganização do sistema, segundo o ministro da CGU, Vinicius de Carvalho. Para verificar se foi lesado, o aposentado deve acessar o aplicativo Meu INSS e consultar o extrato de pagamento entre 2019 e 2024. Descontos indevidos aparecem como "mensalidade associativa" ou "débito associação" no contracheque do INSS. Já os descontos legítimos exigem autorização expressa do beneficiário via assinatura eletrônica e biometria no app.

Esquema derrubou Lupi do comando do ministério. Ontem, o agora ex-ministro pediu demissão do cargo, ocupado por ele desde o começo de 2023. Ele anunciou sua saída após uma conversa com Lula.