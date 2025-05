Governo em 92% das votações na Câmara; PDT ameaça deixar base

O PDT demonstrou insatisfação com a saída de Carlos Lupi do Ministério da Previdência. O partido tem sido bastante fiel e foi governo em 92,46% das votações na Câmara, mas ameaça se tornar independente.

O que aconteceu

O PDT ficou descontente com a forma como Lupi foi tratado. A condução do caso foi classificada como ruim pelo líder do partido na Câmara, deputado Mário Heringer (MG).

O ex-ministro saiu dizendo que seu nome não apareceu nas investigações da PF (Polícia Federal). O argumento foi repetido em vários momentos por Lupi, inclusive nos mais delicados. Ele usou a informação durante sessão da Câmara que discutiu o escândalo no INSS.