Saiba quem é o ministro de Bolsonaro citado no inquérito do INSS

José Carlos Oliveira, ex-ministro do Trabalho e Previdência do governo de Jair Bolsonaro (PL), é citado no inquérito da Polícia Federal sobre fraudes no INSS.

O que aconteceu

José Carlos Oliveira foi presidente do INSS entre novembro de 2021 e março de 2022. Depois, assumiu o Ministério do Trabalho até dezembro de 2022, substituindo Onyx Lorenzoni, que deixou o cargo para disputar as eleições.

Oliveira é citado nas investigações. Segundo a PF, ele é ligado a integrantes da Conafer (Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), uma das entidades investigadas por descontos indevidos dos aposentados. Ele não foi alvo da operação Sem Desconto e não é formalmente investigado.